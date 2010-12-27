Актер из фильма "Крестный отец" умер из-за пневмонии 

Кармине Кариди скончался в возрасте 85 лет.

В США скончался Кармине Кариди. Актер, который сыграл две роли в саге "Крестный отец", скончался в возрасте 85 лет. Об этом 30 мая сообщает The Sun.

Известно, что Кариди умер в Лос-Анджелесе в больнице Cedars-Sinai. Его госпитализировали туда месяц назад из-за травмы спины. Позже медики обнаружили у него пневмонию. Актер впал в кому, а после ушел из жизни.

За свою 60-летнюю карьеру Кариди снялся в более чем сотне фильмов и сериалов, но зрители полюбили его за две роли в фильмах "Крестный отец – 2" и "Крестный отец – 3". Отметим, что актер появлялся в саге в разных ролях: бандит Кармине Розато и глава чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

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