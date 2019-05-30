Поклонники "Игры престолов" могли узнать финал по постеру первого сезона

Главный спойлер был у всех на виду на протяжении восьми лет.

Поклонники "Игры престолов" могли угадать финал по постеру первого сезона. Главный спойлер был у всех на виду на протяжении восьми лет.

На постере первого сезона можно увидеть Неда Старка на Железном Троне. Если присмотреться, то рядом с ним примостился Трехглазый ворон. Это магическое существо, которое может видеть будущее и показывать прошлое, долгое время снилось Брандону Старку. В дальнейшем он смог перенять способности птицы и, по сути, сам стал Трехглазым вороном.

Если зрители все это время жили в неведении, то создатели сериала и автор серии романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Мартин знали все с самого начала. В 2011 году писатель знал не только о перевоплощении Брана в ворона, но и о финале всей саги.

В настоящий момент Мартин до сих пор не выпустил два финальных романа. Однако продюсеры сериала утверждают, что конец книжной версии будет совпадать с телевизионным финалом. Сам писатель не спешит делать такие заявления. Он сказал, что смело добавит новые страницы в свои книги, если это потребуется.

Видео: YouTube