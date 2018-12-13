Джордж Мартин рассказал о книжном финале "Игры престолов"

Американский писатель заявил, что он может отличаться от финала в сериале.

Американский писатель, автор цикла произведений "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал в своем блоге о книжном финале "Игры престолов". Сейчас он дописывает предпоследний роман "Ветра зимы", который вот-вот увидит свет. После этого он приступит к финальной части цикла "Мечта о весне".

Автор популярных романов не стал углубляться в подробности. Однако он заявил, что смело добавит новые страницы в финальные сцены романов, если это потребуется. Поэтому книжный финал может отличаться с концовкой последнего сезона сериала.

"Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", — приводит слова Мартина телеканал "360".

Писатель также рассказал, что работает совершенно в другой среде, нежели создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс. Две последние книги включают в себя по три тысячи страниц рукописи, когда как на финальные сцены киносаги отведено всего восемь часов.

Ранее мы писали, что заключительную серию "Игры престолов" посмотрело рекордное количество зрителей.

Фото: Википедия / Gage Skidmore