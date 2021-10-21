Актер Андрей Кондратьев: "Гоняясь за материальными благами, мы забываем о том, что счастье рядом"

В новом сезоне "Бедного олигарха" на ТНТ актер станет главным антагонистом героя Максима Лагашкина.

Телеканал ТНТ и Кинокомпания Братьев Андреасян анонсировали выход третьего сезона сериала "Бедный олигарх" на ТНТ. В нем опальному бизнесмену и его верному дворецкому придётся выживать в российской глубинке. Виктор Гнида остается без средств к существованию и вынужден жить по адресу прописки - в деревне Нижние Васюки. к главному касту в новом сезоне присоединится актер, окончивший Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, Андрей Кондратьев. Он выступит главным антагонистом героя Максима Лагашкина.

Артист рассказал о съемках, взаимоотношениях с актерами на съемочной площадке, вспомнил студенческие годы, проведенные в Петербурге и рассуждал о богатстве и бедности вместе с Piter.TV.

Расскажите про вашего героя в новом сезоне сериала "Бедный олигарх". На чьей он стороне, помогает ли он герою Максима Лагашкина?

Герой мой выступает главным антагонистом героя Максима Лагашкина. Попадая в сельскую школу Адам встречается с человеком, который в открытую показывает свою неприязнь. Это учитель ОБЖ, работающий там несколько лет и уже привыкнувший к устрою. Он единственный мужчина в этом, как он сам говорит, Цветнике. Его все устраивает, он любит травить анекдоты, шутить над девчонками, хотя среди учителей девчонок нет. И когда туда попадает Адам, они практически сталкиваются лбами как два самца.

В чем для вас философия сериала, что в нем самое главное?

Философия сериала, на мой взгляд, очень проста: гоняясь за благами, деньгами, бесконечными статусными маяками и вещами, которые придают значимость, мы часто забываем о том, что есть простые и очень доступные радости. Они нас окружают и находятся настолько рядом - только руку протяни и будет тебе счастье. Но, к сожалению, мы забываем об этом, не благодарим и не ценим, что у нас есть сейчас, а потом попадаем в ловушку, из которой выбраться довольно сложно.

Как вы считаете, зрителям из условной глубинки будут понятны проблемы олигарха или они от них слишком далеки? Теперь герой максимально приближен к зрителю.

Жители глубинки являются носителями тех простых земных и часто самых приятных, близких нам ценностей, которых так недостает олигарху, который попадает в новом сезоне в провинцию. Я, будучи человеком, который приехал в Петербург из глубокой-глубокой деревни, хочу сказать, что люди, живущие там, где-то далеко как нам кажется, - часто чище и искреннее, чем любой городской житель или олигарх. А когда наш герой приобретает эти человеческие качества и становится чуточку добрее - тогда и происходит соединение двух миров.

Как наполняетесь после съемочного процесса? Есть ли магия в съемках в глубинке?

Съемочная площадка - волшебное место, там рождается бесконечное количество юмора, происходят фантастические события и может случиться так, что много-много раз не получавшееся на репетиции вдруг получается в кадре! Я думаю это от того, что вся команда, все хотят одного, все объединены одной целью, и это напряжение, когда кадр получается - вызывает неподдельное чувство удовлетворения, счастья, целостности и наполняет нашу жизнь смыслом.

Вы на экране меняетесь внешне. Нравятся ли вам такие эксперименты с внешностью или вы просто соглашаетесь с желанием авторов?

Да, вы абсолютно правы - за последнее время моя внешность претерпевает в кино большие изменения: то я бритый, то похудевший,то чуть-чуть набравший вес с длинными волосами и так далее. Это связано с материалом. Я бесконечно счастлив предлагать режиссерам свои придумки и очень рад, когда у режиссера есть интересные идеи для воплощения. Этот интересный процесс создания персонажа описан в книге Михаила Чехова, я ее неоднократно читал - к ней возвращался и у меня даже есть свой личный цитатник из нее, к которому я регулярно обращаюсь.

В 2012 году вы закончили СПБГАТИ (мастерская М.Ю.Красовского), расскажите про Петербург и обучение в северной столице. Встречаетесь ли вы на съемочной площадке с сокурсниками?

Да, как я и говорил выше, я приехал в Петербург из маленького городка в Омской области. И мне посчастливилось попасть на курс Юрия Красовского, сына Веры Федоровны Красовской блистательной балерины Мариинского театра. Для меня в хорошем смысле, обучение в академии театрального искусства стало культурным шоком - эстетическим, эмоциональным. психофизическом, психологическим - каким угодно, но шоком. Это сильно отличалось от того, чем я занимался ранее. У меня были блистательные и чудесные педагоги по пластике, речи, по общеобразовательным предметам. Я помню, как приехав после одного года обучения обратно в свой маленький городок, мы сидели за столом и мама мне сказала, что я стал совершенно другим человеком (смеется). Сама академия находится в особнякес мраморными лестницами, лепниной, каминами - все это не могло не оставить на мне своего отпечатка.

Всегда, когда приезжаю в Петербург обязательно захожу на Моховую, если у меня есть время. Иду в свою мастерскую, мои мастера, Слава Богу еще живы и преподают, сижу и слушаю… Вспоминаю, как я сидел на этих местах, а сейчас здесь находятся студенты первого курса. Вспоминаю свои ощущения, заново прокручиваю в голове, что я уже потерял, что приобрел, к чему можно было бы вернуться, а на что можно было бы и закрыть глаза спустя годы.

С однокурсниками я довольно часто встречаюсь на съемочной площадке и это довольно большая радость, потому что со своими работать всегда легко. Мы уже можем друг с другом поговорить о чем-то большем нежели профессии - о семьях, о детях, о перспективах, о том, что получается или не получается и у кого какой опыт был за это время.

Как часто бываете в Петербурге? Есть ли у вас любимый маршрут по городу?

В Петербурге я бываю довольно редко, но все-таки бываю. Раз-два в месяц точно. И у меня есть, конечно же, мой любимый маршрут - от Московского вокзала пройти по улице Восстания, там дворами дойти до улицы Пестеля. Это моя самая любимая улица. Дойти до храма Святого Пантелеймона - и если есть возможность, зайти в церковь, потому что это светлая чудесная церковь, заложенная еще Петром.

Также я очень люблю Стрелку Васильевского острова. Но самое-самое мое любимое воспоминание о Петербурге - воспоминание моих студенческих лет. Когда мы с друзьями на машине ездили на залив в Комарово - сначала делали шашлыки, общались, хохотали, а потом уезжали на Щучье озеро, посещали могилу Анны Андреевны Ахматовой и гуляли вокруг озера. Возвращались уже в белые ночи - было светло и, может быть, немного прохладно, но мы были наполнены атмосферой Комарово и ветхих скворечен. Мы всегда возвращались в Петербург - безлюдный, иногда неприветливый, суровый но уже такой родной!

Премьера нового сезона сериала "Бедный олигарх" 12 августа на ТНТ.

Фото: ТНТ