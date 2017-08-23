Александр Петров попробует себя в роли режиссера-постановщика

Популярный актер, известный по картинам "Гоголь" и "Лед", снимет фильм про скейтбордистов "Точка отрыва".

Популярный актер Александр Петров собирается снять фильм про скейтбордистов "Точка отрыва". Главную роль в этой кинокартине исполнит настоящий спортсмен Максим Круглов, сам Петров появится лишь в эпизоде. Об этом сообщает продюсер "Точки отрыва" Игорь Мишин.

Изначально шли переговоры, чтобы Александр Петров сыграл в этом фильме. Через много сложных бесед и разговоров он предложил себя в качестве режиссера-постановщика. Игорь Мишин

По словам продюсера, фильм будет снят в жанре романтического экшна. История расскажет о молодой команде скейтбордистов, об их взлетах и падениях.

Это история любви, сильных нетривиальных чувств, которые развиваются на фоне увлечения скейтбордингом. Игорь Мишин

Продюсер сообщил, что их совместный с Петровым проект претендует на господдержку от Фонда кино. Сам Петров на защиту приехать не сможет, поскольку находится на съемках. Однако актер записал обращение, в котором отметил, что всегда был неравнодушен к режиссуре, "хотелось снять очень интересное кино, зрительское, хулиганское". Отметим, что авторы картины запрашивают у Фонда кино 60 млн рублей.

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Фото: Instagram / actorsashapetrov