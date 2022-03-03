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Аксаков: уровень жизни граждан страны не изменится после ввода санкций

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Депутат Госдумы рассказал, что для этого в РФ предусмотрены законы.

Председатель профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что уровень жизни граждан страны не изменится после ввода западных санкций. Таким мнением эксперт поделился с журналистами YouTube-канала "Антонимы". На данный момент государство приняло ряд законов, которые позволяют поддерживать стабильность по данному показателю.

Я рассчитываю, что жизненный уровень у нас в стране … падать не будет…Есть указ президента … средняя заработная плата должна быть у бюджетных работников равна средней сложившейся заработной плате в регионе.

Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Глава комитета ГД привел в пример закон, согласно которому пенсия будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Аксаков: соединить банковскую систему России и Китая несложно.

Фото и видео: YouTube / Антонимы

Теги: анатолий аксаков, благосостояние, санкции, уровень жизни
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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