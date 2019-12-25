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Аксаков: соединить банковскую систему России и Китая несложно
Сегодня, 7:39
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Аксаков: соединить банковскую систему России и Китая несложно

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Депутат ГД рассказал, что система Китая аналогична SWIFT.

Российский депутат, представитель профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что соединить банковскую систему России и Китая будет несложно. Такое заявление политик сделал в эфире YouTube-канала "Антонимы". Специалист уточнил, что пекинский вариант аналогичен по своей структуре и работе международной системе SWIFT.

Задача заключается в том, чтобы тех партнеров, которые готовы сотрудничать с нашей системой, вовлекать в ее орбиту. Либо нашу систему технологически соединить с китайской системой, в принципе, это несложно.

Анатолий Аксаков, депутат ГД

Эксперт напомнил журналистам о том, что Китай создал собственную национальную банковскую систему для того, чтобы защитить себя от возможных американских и западных санкций. Аксаков уточнил, что китайское влияние в вопросе мощной экономической системы, дает возможность местному юаню становиться новой мировой резервной валютой. Соответствующий потенциал есть и у рубля.

Глава ФРС США: cоздание РФ и КНР аналога SWIFT потребует много времени.

Фото и видео: YouTube / Антонимы

Теги: swift, анатолий аксаков, банковская система, госдума, китай, китайский юань, рубль, финансовый рынок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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