Аксаков: соединить банковскую систему России и Китая несложно

Депутат ГД рассказал, что система Китая аналогична SWIFT.

Российский депутат, представитель профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что соединить банковскую систему России и Китая будет несложно. Такое заявление политик сделал в эфире YouTube-канала "Антонимы". Специалист уточнил, что пекинский вариант аналогичен по своей структуре и работе международной системе SWIFT.

Задача заключается в том, чтобы тех партнеров, которые готовы сотрудничать с нашей системой, вовлекать в ее орбиту. Либо нашу систему технологически соединить с китайской системой, в принципе, это несложно. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Эксперт напомнил журналистам о том, что Китай создал собственную национальную банковскую систему для того, чтобы защитить себя от возможных американских и западных санкций. Аксаков уточнил, что китайское влияние в вопросе мощной экономической системы, дает возможность местному юаню становиться новой мировой резервной валютой. Соответствующий потенциал есть и у рубля.

Глава ФРС США: cоздание РФ и КНР аналога SWIFT потребует много времени.

Фото и видео: YouTube / Антонимы