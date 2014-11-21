Глава ФРС США: cоздание РФ и КНР аналога SWIFT потребует много времени

Джером Пауэлл рассказал о том, что система может появиться в долгосрочной перспективе.

Глава ФРС считает, что cоздание РФ и КНР возможного аналога международной банковский системы SWIFT потребует очень много времени. Соответствующее заявление перед членами профильного комитета Палаты представителей Конгресса США сделал Джером Пауэлл, руководитель местной Федеральной резервной системы, выполняющий функции регулятора (Центрального банка). Конгрессмены спросили специалиста о том, насколько легко Москва и Пекин могли бы создать альтернативу SWIFT, которая создаст серьезную конкуренцию и подорвет эффективность введенных антироссийских санкций.

Я думаю, что в ближайшей перспективе это не то, что можно создать в одночасье. Я знаю, что в Китае есть своя система. Это действительно вопрос на долгосрочную перспективу, а не на сиюминутную. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Эксперт напомнил о том, что масштабы влияния происходящего на Украине на американскую экономику, а также их продолжительность пока неизвестны. Ситуацию Пауэлл называет переломным моментом. Спикер заметил, что сейчас нельзя говорить о реальном эффекте, который будет оказан на национальную систему экономики США, поэтому для аналитиков рано заниматься оценками.

Набиуллина пообещала, что банки будут выполнять обязательства перед клиентами.

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