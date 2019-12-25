Память протестующего чтят и в других крупных городах Белоруссии.

Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео. Ролик разместили местные журналисты в Telegram-канале Tut.by. В СМИ отметили, что жители города собрались, чтобы почтить память 31-летнего Романа Бондаренко. Мужчина скончался 12 ноября. Ранее его доставили в больницу с многочисленными травмами, которые ему нанесли сотрудники Центрального РУВД, Пациент перенес операцию и находился в коме.

На кадрах видно, что активисты выстроились вдоль дороги. Они держат в руках красно-бело-красные флаги. Известно, что аналогичные акции, названные "Цепью памяти", проходят также в Гродно, Витебске и других крупных городах. К месту задержания Бондаренко милицией белорусы несут цветы и свечи.

В Могилеве белорусы создали стихийный мемориал около церкви в центре города. Священник заявил, что готов провести службу за упокой. Однако собравшихся разогнал ОМОН.

ЕС пригрозил Белоруссии дополнительными санкциями из-за гибели протестующего.

Фото: Pixabay.com