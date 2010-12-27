Акция памяти Политковской пройдет в Петербурге благодаря омбудсмену Шишлову

Смольный все-таки согласовал проведение акции памяти Анны Политковской в Петербурге.

Петербургская оппозиция все-таки добилась официального разрешения на проведение акции памяти журналистки Анны Политковской у Соловецкого камня 7 октября. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Политик написал в Facebook, что после серии отказов, Смольный все-таки разрешил петербуржцам собраться у мемориального знака в 16 часов для митинга. По словам самого оппозиционера, огромную роль в процессе согласования акции сыграл омбудсмен Александр Шишлов. Именно уполномоченный по правам человека "выбил" разрешение у своих коллег из Смольного.

Ранее стало известно, что правительство Санкт-Петербурга впервые за 11 лет отказало петербуржцам в праве публично почтить память известной журналистки. Напомним, что Анна Политковская была убита в собственном доме 7 октября 2006 года.