В Петербурге пройдет акция памяти журналистки Анны Политковской. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.
Акция состоится 7 октября в 18:00 на Троицкой площади у Соловецкого камня – памятника жертвам политических репрессий.
Друзья, 7 октября, в день памяти Анны Политковской по традиции приходим к Соловецкому камню на Троицкой площади, приносим цветы. В 18 часов мы с Александром Шишловым будем там.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга
Напомним, журналистку убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. С 1998 года Анна Политковская была обозревателем в "Новой газете".
Фото: Piter.TV
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