Акция памяти пройдёт 7 октября.

В Петербурге пройдет акция памяти журналистки Анны Политковской. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Акция состоится 7 октября в 18:00 на Троицкой площади у Соловецкого камня – памятника жертвам политических репрессий.

Друзья, 7 октября, в день памяти Анны Политковской по традиции приходим к Соловецкому камню на Троицкой площади, приносим цветы. В 18 часов мы с Александром Шишловым будем там. Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга

Напомним, журналистку убили 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. С 1998 года Анна Политковская была обозревателем в "Новой газете".

Фото: Piter.TV