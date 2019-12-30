Акция памяти Маркелова и Бабуровой прошла в Петербурге в форме одиночных пикетов

Активисты собрались на Малой Садовой.

В воскресенье, 19 января, в Северной столице прошла акция памяти убитых одиннадцать лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистики "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

Ранее в Смольном отказали в проведении официального митинга, ссылаясь на нарушение сроков подачи заявления, поэтому организаторы выбрали формат одиночных пикетов. Стоит отметить, что точно также городская администрация отказывала в прошлом году, на десятую годовщину убийства, ссылаясь на отсутствие законного места для организации события.

Хотя официальное разрешение не согласовывать с властями такую форму акции и существует, это не защищает присутствующих на ней от Правоохранительных органов. На месте все время дежурили сотрудники полиции, которые проверяли у участвующих документы и снимали происходящее на камеру. На момент написания, задержаний не осуществлялось.

Активисты держали в руках плакаты с надписями "полицейский произвол" и "пыточное правосудие, а так же отвечали на вопросы заинтересованных петербуржцев, рассказывая о других, по их мнению, политически мотивированных делах.

После пикетов активисты планируют возложить цветы к вечному огню на Марсовом поле.

Бабурова и Маркелов были убиты в 2009 году на улице Пречистенка в Москве. Суд признал виновными двоих членов праворадикальной неонацистской организации БОРН

Ранее мы писали, что Смольный снова не согласовал акцию памяти Маркелова и Бабуровой.

Фото: wikidata.org.