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Акционер хочет взыскать с гендиректора "Ижорских заводов" 106 млн рублей
Сегодня, 19:05
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nadezhda_sib

Акционер хочет взыскать с гендиректора "Ижорских заводов" 106 млн рублей

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Кипрская компания будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи.

Кипрский акционер компании "Палмдав ЛТД" хочет получить с гендиректора "Ижорских заводов" Юрия Гордиенкова более 106 млн рублей. Заявление принял к производству Арбитражный суд Петербурга и области в конце декабря.

Истец требует взыскания убытков, причиненных эмитенту. О причинах убытков не сообщается. 

Судебное заседание запланировано на 17 февраля, причем кипрская компания будет участвовать в нем по видеосвязи. 

"Ижорские заводы" — предприятие, которое занимается проектированием и изготовлением оборудования для объектов атомной энергетики, горной промышленности, а также химического и нефтяного машиностроения. Было основано в 1722 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский завод "Арсенал" переделают в арт-пространство

Фото: omz-izhora.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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