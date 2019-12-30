Акционер хочет взыскать с гендиректора "Ижорских заводов" 106 млн рублей

Кипрская компания будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи.

Кипрский акционер компании "Палмдав ЛТД" хочет получить с гендиректора "Ижорских заводов" Юрия Гордиенкова более 106 млн рублей. Заявление принял к производству Арбитражный суд Петербурга и области в конце декабря.

Истец требует взыскания убытков, причиненных эмитенту. О причинах убытков не сообщается.

Судебное заседание запланировано на 17 февраля, причем кипрская компания будет участвовать в нем по видеосвязи.

"Ижорские заводы" — предприятие, которое занимается проектированием и изготовлением оборудования для объектов атомной энергетики, горной промышленности, а также химического и нефтяного машиностроения. Было основано в 1722 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский завод "Арсенал" переделают в арт-пространство.

Фото: omz-izhora.ru