Суд арестовал 45% акций и 4,4 млрд дивидендов совладелицы ПНТ

Генпрокуратура добилась ареста акций и дивидендов Елены Васильевой.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на 45% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) и 4,4 млрд рублей дивидендов, принадлежащих председателю совета директоров компании Елене Васильевой. Мера принята по иску Генпрокуратуры РФ. В материалах дела указано, что обеспечительные меры предотвратят ущерб ПНТ, публичным интересам и государству, а также сохранят существующее состояние между сторонами, пишет ТАСС.

Ответчиками по делу выступают Елена Васильева (владеет 45% терминала), а также бывшие акционеры Сергей Васильев и кипрская "Мобалко холдингс лимитед", конечным бенефициаром которой, по данным СМИ, также является Васильев. Предварительное заседание суда назначено на 11 сентября.

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Фото: Piter.tv