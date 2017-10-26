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В своем клипе Айза Анохина с подругами оскорбляют экс-супруга Гуфа

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В Instagram Айзу поддержали ее подписчики за дисс на Гуфа.

По Сети разлетелся дисс Айзы Анохиной на бывшего мужа Алексея Долматова, который больше известен под псевдонимом Гуф. В своем треке девушка угрожает экс-супругу запретить видеться с их общим сыном. Кроме того, Айза откровенно желает Гуфу смерти от наркотиков. Известно, что трек выпущен в ответ на дисс Гуфа. В своем творчестве он обращался к нынешнему мужу Айзы.

В клипе Айза со своими подругами ходит по улицам Москвы, размахивая битами и хоккейными клюшками. "Я запрещу тебя видеть сына, ты узнаешь, что такое попасть в ад", - угрожает бывшая супруга Гуфу.

Стоит отметить, что многие подписчики в Instragram поддержали Айзу.

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Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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