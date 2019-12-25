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Агранович на посту худрука "Гоголь-центра" намерен осуществить ранее намеченные планы
Сегодня, 15:47
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matveyvn

Агранович на посту худрука "Гоголь-центра" намерен осуществить ранее намеченные планы

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По его словам, коллектив театра готов решать любые задачи.

Алексей Агранович на посту худрука "Гоголь-центра" намерен осуществить ранее намеченные планы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Агранович должен вступить в должность 26 февраля. Он заявил, что "Гоголь-центр" это живой и энергичный организм.

Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы.

Алексей Агранович, художественный руководитель "Гоголь-центра".

По его словам, коллектив театра готов решать любые задачи.

Ранее Кирилл Серебренников подтвердил уход из "Гоголь-центра".

Фото: pixabay.com

Теги: агранович, гоголь центр, театр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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