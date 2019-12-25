Алексей Агранович на посту худрука "Гоголь-центра" намерен осуществить ранее намеченные планы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Агранович должен вступить в должность 26 февраля. Он заявил, что "Гоголь-центр" это живой и энергичный организм.
Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы.
Алексей Агранович, художественный руководитель "Гоголь-центра".
По его словам, коллектив театра готов решать любые задачи.
Ранее Кирилл Серебренников подтвердил уход из "Гоголь-центра".
Фото: pixabay.com
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