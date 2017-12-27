Аэрофлот: болельщик сборной России по футболу на ЧМ-2018 из Новосибирска в Москву прилетит за 5 рублей

На любой матч в период ЧМ-2018 болельщики могут прилететь за 5 рублей.

Аэрофлот устанаввил специальный тариф эконом-класса на перевозку российских болельщиков на матчи с участием сборной России по футболу. Специальный "тариф болельщика" составит пять рублей в каждую сторону полета (с учетом всех сборов).

Первым пассажиром, которому посчастливилось стать обладателем "дешёвого" билета, стал болельщик из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех сборов.

Заявки на оформление билетов по специальному "тарифу болельщика" принимает фонд Росконгресс – партнер Аэрофлота по организации массовых мероприятий. На сегодняшний день уже подано более 2000 заявок от болельщиков российской сборной.

Приём заявок начался с 1 января. Для оформления билета по такому тарифу необходимо купить билет на один из матчей с участием сборной России, после получить паспорт болельщика, а уже потом подать заявку на билет на самолёт на сайте Аэрофлота.

Перевозка будет осуществляться собственными рейсами ПАО "Аэрофлот" и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня 2018, Санкт-Петербурге 19 июня 2018, Самаре 25 июня 2018, а также на последующие матчи стадии "плей-офф" в случае успешного выступления сборной России.

Стоит отметить, что данный тариф предназначен только для граждан РФ.

Фото: ВКонтакте / Мой Аэрофлот