Адвокат рассказал подробности иска к Сердару Азмуну об установлении отцовства

Первое заседание суда состоится 8 декабря.

Адвокат жительницы Казани, которая требует признать футболиста Сердара Азмуна отцом её ребенка, Андрей Дмитриев рассказал "Петербургскому дневнику" подробности дела.

Алия и Сердар Азмун познакомились в 2018 году, когда Азмун являлся игроком казанского "Рубина". Пара также поддерживала отношения и после переезда футболиста в Петербург. В мае этого года девушка родила девочку. Официально Азмун отцовства не признал, но оказал девушке материальную поддержку – футболист выделяет на ребенка 12 тысяч рублей в месяц. Однако, как рассказал адвокат, Азмун переводит деньги не лично, а через ближайшее окружение.

Девушка решила обратиться за помощью к адвокату, поскольку футболист отказывается признавать отцовство.

У нас есть сообщения, где он просил назвать дочь определенным именем, то есть он понимает, что это его дочь. И он платит ей алименты в размере 12 тысяч, хотя это топовый футболист. Андрей Дмитриев, адвокат

Первое заседание суда состоится 8 декабря, на котором истец намерена потребовать назначения судебной молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения отцовства. Если Азмуна признают отцом малышки, то ежемесячно он обязан будет выделять на нее 25% от суммы своего дохода. Однако адвокат не уверен, что Азмун явится на заседание, поскольку в этот день пройдет матч Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Челси".

Новость не оставила равнодушными ни петербуржцев, ни фанатов футболиста, ни журналистов. По словам Дмитриева, "поднялась волна хейта: кто-то встал на ее сторону, кто-то поддерживает футболиста". Именно поэтому Алия не хочет напрямую общаться с журналистами.

Фото: ВКонтакте / Сердар Азмун