Адвокат рассказала, что нельзя включить в брачный договор

В договоре могут быть пункты о разделе движимого и недвижимого имущества, способах участия в доходах друг друга.

Адвокат Юлия Качалина объяснила нюансы при составлении брачного договора. Об этом 19 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По ее словам, этот договор регулирует исключительно имущественные отношения лиц, которые вступают или находятся в официальном союзе. Она отметила, что если супруги хотят подписать соглашение о детях, то это будет отдельный документ, регулирующий права несовершеннолетних, добавила адвокат.

В договоре могут быть пункты о разделе движимого и недвижимого имущества, способах участия в доходах друг друга. В нем можно отразить способы выплаты компенсации при расторжении брака.

Ранее дворцы бракосочетания переходят на летний режим работы с 1 мая. Учреждения будут открыты до 23:00.

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