Адвокат Олега Соколова сообщил о переводе подсудимого в психиатрическую клинику

Адвокат подсудимого побывал у обвиняемого в убийстве в СИЗО.

Адвокат Александр Почуев побывал в следственном изоляторе у бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве. Почуев рассказал о том, что сейчас его подопечным занимаются психологи и психиатры.

"В итоге двух дней штурма СИЗО-2 "Бутырка", мне удалось добиться от руководства изолятора допуска к заключённому Историку О.В. Соколову. Но на момент, когда я был уже в бюро пропусков, его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия", - сказал адвокат.

В ближайший месяц Соколов будет проходить психолого-психиатрическую экспертизу, во время которой задержанный ответит на вопросы следствия и стороны защиты.

"Ситуация с доступом адвокатов и передачей необходимых вещей в Бутырке просто бесчеловечна. Адвокаты и родственники заключённых, в адски стесненных и душных помещениях, толкутся целыми днями, а электронная очередь скорее непреступный барьер нежели чем цифровое благо", - выразил свое недовольство Почуев.

Адвокат подал жалобу надзирающему прокурору на действия администрации "Бутырки".

Фото: Piter.TV