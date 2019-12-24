Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Об этом юрист и политик рассказал в интервью New York.

Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Джорджа Сороса. Об этом сообщили "РИА Новости", со ссылкой на интервью Рудольфа Джулиани американскому изданию New York. В нем спикер заявил, что миллиардер повлиял на назначение дипломатов на Украину.

В список ставленников попала также Мари Йованович, которую тот "контролирует". По словам Джулиани, Сорос также нанимает для своих целей сотрудников ФБР. СМИ также выполняют указания богатого бизнесмена, рассказывая о нем неправдивые истории.

Ранее Piter.tv писал о том, что Джулиани привел доказательства против сына Байдена и демократов.

Видео: YouTube/Fox News, CNN



