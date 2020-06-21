Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Защитник отметил, что актер психически очень уравновешенный человек.

Михаил Ефремов не пытался покончить с собой, после устроенного им смертельного ДТП в Москве. Об этом в беседе с изданием "Собеседник" сказал адвокат актера Эльман Пашаев.

Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки.

Эльман Пашаев

Адвокат также добавил, что Ефремов готов нести ответственность за ДТП.

Напомним, что страшное ДТП с участием заслуженного артиста России произошло вечером, 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате происшествия погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП он находился за рулем Лады, в которую врезался Михаил Ефремов.

Ранее: Судебно-психиатрическая экспертиза признала актёра Михаила Ефремова вменяемым.

Видео:Youtube / GrazhdaninPoet