Антимонопольщики раскрыли жилищный сговор на Васильевском острове

Нарушителям выписали штрафы на 1,2 млн рублей.

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга выписало несколько штрафов управляющим компаниям "Мир" и "Возрождение", должностным лицам жилищного комитета, администрации и жилищному агентству Василеостровского района, а также государственной жилищной инспекции. Об этом пишет "Фонтанка".

Установлено, что в 2015 году нарушители обманули жителей 600 домов, распределив здания между новыми компаниями. Управлять домами эти УК не собирались.

В отношении фигурантов дела возбудили административные дела. Управляющей компании "Мир" назначили штраф в размере 457 тысяч рублей, "Возрождение" должно будет заплатить 706 тысяч рублей. Также каждое должностное лицо из перечисленного списка оштрафовано на 20 тысяч рублей. В общей сложности нарушителей оштрафовали на 1,24 млн рублей.

Ранее мы писали, что "Пассажиравтотранс" выиграл суд у антимонопольщиков по делу о междугородних перевозках.

Фото: visit-petersburg.ru