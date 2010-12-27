Администрацию Ломоносовского района отремонтируют за 2,5 миллиона рублей

Подрядчика выберут после 10 августа.

Для ремонта здания администрации Ломоносовского района Ленинградской области из бюджета выделят 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МКУ "Служба заказчика" Ломоносовского района.

Сейчас объявлено о начале электронного аукциона на работы по капитальному ремонту в здании администрации Ломоносовского района. В здании нужно обновить линолеум, плинтусы, облицовку стен, покрасить кабинеты, установить противопожарные двери и выровнять стены. Также в техзадании упомянуты демонтаж люков, пожарных лестниц и очистка помещений от строительного мусора.

Стоимость работ – 2 588 067 рублей. Подрядчика выберут после 10 августа.

Ранее мы сообщали, что ремонт фонтанного комплекса на Московской площади обойдется почти в 200 миллионов.

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