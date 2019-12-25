  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Администрация Выборгского района выявила нарушения в городском общежитии
Сегодня, 17:52
52
lizapoluda

Администрация Выборгского района выявила нарушения в городском общежитии

0 0

В результате проверки возбуждено 4 административных дела. 

В пятницу, 17 мая, по инициативе администрации Выборгского района сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти, прокуратуры Выборгского района, УМВД и МЧС провели проверку в общежитии Выборга по адресу: Ленинградское шоссе, д.73. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Известно, что на момент проверки в здании проживало 138 человек. Комиссия выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Кроме того, не были соблюдены нормы пожарной безопасности – отсутствовала пожарная сигнализация, не проводилась санитарная обработка.

В завершение проверки было составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Жильцам и сотрудникам организации порекомендовали соблюдать строгий режим двухнедельной самоизоляции.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе завершился отопительный сезон.

 Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги:
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии