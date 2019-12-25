Администрация Выборгского района выявила нарушения в городском общежитии

В результате проверки возбуждено 4 административных дела.

В пятницу, 17 мая, по инициативе администрации Выборгского района сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти, прокуратуры Выборгского района, УМВД и МЧС провели проверку в общежитии Выборга по адресу: Ленинградское шоссе, д.73. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Известно, что на момент проверки в здании проживало 138 человек. Комиссия выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства. Кроме того, не были соблюдены нормы пожарной безопасности – отсутствовала пожарная сигнализация, не проводилась санитарная обработка.

В завершение проверки было составлено 4 протокола об административных правонарушениях. Жильцам и сотрудникам организации порекомендовали соблюдать строгий режим двухнедельной самоизоляции.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО