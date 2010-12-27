Администрация Выборгского района рассказала, как будут работать с мусором школы и детсады

Участниками совещания стали руководители образовательных учреждений, администрации Выборгского района.

В Выборге 9 июля представители образовательной сферы обсуждали с регоператором, который в дальнейшем будет работать по всей Ленинградской области, что и как изменится с началом "мусорной реформы" на территории Выборгского района.

Участниками совещания стали руководители образовательных учреждений, администрации Выборгского района.

Рассматривались вопросы по заключению договоров и оборудованию контейнерных площадок, размере платы кокретных объектов, а также специализированные темы, характерные для образовательных учреждений. В частности норматив в каникулярное время, организация сбора и вывоза отходов, которые не входят в объем ответственности регионального оператора и другие.

По итогам совещания было принято решение сформировать список актуальных для всех образовательных учреждений.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО