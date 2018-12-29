Администрация Выборгского района просит не парковать транспортные средства в местах работы снегоуборочной техники

В выходные дни интенсивные мероприятия по расчистке снега прошли в отдаленных микрорайонах Выборга: бывших поселках Кировский, Выборгский, Северный, Гвардейский, Калинина.

Дорожные службы в Выборге поддерживают непрерывный режим работы. Сообщает пресс-служба района.

В выходные дни интенсивные мероприятия по расчистке снега прошли в отдаленных микрорайонах Выборга: бывших поселках Кировский, Выборгский, Северный, Гвардейский, Калинина.

Параллельно осуществляется вывоз сформированных снежных валов. В частности, освобождение проезжей части от снежных валов прошло в Южном микрорайоне, а также в центральной части города.

Сегодня интенсивная расчистка межквартальных проездов идет на пр. Победы, ул. Рубежной, ул. Приморской (от ул. Приморской до ул. Круговой), ул. Сержантской, ул. Володарского, Гатчинском и Больничном переулках. Вывоз снега продолжается с территорий Южного микрорайона.

Сегодня в администрации Выборгского района прошло совещание совместно с руководителями предприятий, ответственными за уборку улиц и дорог Выборга. Рассматривалось исполнение объемов намеченных работ. Администрация Выборгского района потребовала обратить внимание на пешеходные участки.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО