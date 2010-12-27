Администрация Выборгского района прокомментировала ситуацию с мусором на кладбищах

В районе продолжается борьба со стихийными свалками на погостах.

Вчера канал Piter.TV опубликовал сюжет о проблеме мусора на кладбищах Выборгского района - Тихий вандализм: выборжцы превращают местные кладбища в свалки. На сайте Администрации Выборгского района появились некоторые подробности в связи с этой ситуацией.

Так, по данным районных властей, ежегодно с кладбищ Выборга и окрестностей вывозится порядка 1000-1500 кубометров мусора. С Северного кладбища, о котором шла речь в сюжете, только в этом году было вывезено 300 куб.м мусора. Специалисты отдела охраны окружающей среды Выборгского района отмечают, что подрядные организации добросовестно исполняют контрактные обязательства и всегда реагируют на жалобы и обращения граждан. Кроме того, регулярно проходят субботники. Однако поток "стихийного мусора" так велик, что каждый день на погостах образуются новые мини-свалки. И это при том, что все кладбища оборуодваны вместительными контейнерами, и до любого из них можно дойти пешком.

Кроме того, Piter.TV узнал, что сегодня администрация Выборгского района организовала уборку на территории кладбища в п. Верхне-Черкасово, на захоронениях безродных граждан и отказников.