Администрация Выборгского района проинформировала о графике уборки дорог с 19 по 22 февраля

Исполняя поручение главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, пресс-служба продолжает регулярно сообщать жителям о графике уборки снежных валов с проезжей части и расчистке автомобильных дорог.
Вывоз снежных валов:
- 19.02.2019 г.: днем — уборка снежных валов на ул. Куйбышева, ночью работы продолжатся.
- 20.02.2019 г.: днем — уборка снежных валов на ул. Прорубная; ночью — на ул. Рубежная.
- 21.02.2019 г.: днем — уборка снежных валов на ул. Акулова; ночью — на ул. Пограничная, ул. Вокзальная.
- 22.02.2019 г.:днем — уборка снежных валов на Московском проспекте, Каменном переулке, ночью — на ул. Данилова.
Уборка на территориях межквартальных проездов и поселков:
19.02.2019 г.
- ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,
- ул. Красина, Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы, ул.
- Водной Заставы, п. Кирова, ул. Таммисуо.
20.02.2019 г.
- п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. Кирова,
- ул. Таммисуо, п. Кировские Дачи,
- межквартальный проезд по ул. Спортивная,
- проезд у домов по пр. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,
- проезд пр. Победы от д.2 до д.3А,
- ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая Южная, ул. Азбучная.
21.02.2019 г.
- ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.
- Военная, ул. Володарского.
- п. Харитонова, п. им. Калинина, п. Кировские дачи, п. Петровский, п.
- Северный.
22.02.2019 г.
- ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,
- межквартальныйпроезд по Ленинградскому шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31
- п. им. Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, п. Кировские дачи, бульвар
- Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой).
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Фото: @advert_mind
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