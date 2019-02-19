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Администрация Выборгского района проинформировала о графике уборки дорог с 19 по 22 февраля
Сегодня, 12:25
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KaterinaKono13

Администрация Выборгского района проинформировала о графике уборки дорог с 19 по 22 февраля

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Пресс-служба продолжает регулярно сообщать жителям о графике уборки снежных валов с проезжей части и расчистке автомобильных дорог.

Исполняя поручение главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, пресс-служба продолжает регулярно сообщать жителям о графике уборки снежных валов с проезжей части и расчистке автомобильных дорог.

Вывоз снежных валов:

  • 19.02.2019 г.: днем — уборка снежных валов на ул. Куйбышева, ночью работы продолжатся.
  • 20.02.2019 г.: днем — уборка снежных валов на ул. Прорубная; ночью — на ул. Рубежная.
  • 21.02.2019 г.: днем — уборка снежных валов на ул. Акулова; ночью — на ул. Пограничная, ул. Вокзальная.
  • 22.02.2019 г.:днем — уборка снежных валов на Московском проспекте, Каменном переулке, ночью — на ул. Данилова.

Уборка на территориях межквартальных проездов и поселков:

19.02.2019 г.

  • ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,
  • ул. Красина, Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы, ул.
  • Водной Заставы, п. Кирова, ул. Таммисуо.

20.02.2019 г.

  • п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. Кирова,
  • ул. Таммисуо, п. Кировские Дачи,
  • межквартальный проезд по ул. Спортивная,
  • проезд у домов по пр. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,
  • проезд пр. Победы от д.2 до д.3А,
  • ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая Южная, ул. Азбучная.

21.02.2019 г.

  • ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.
  • Военная, ул. Володарского.
  • п. Харитонова, п. им. Калинина, п. Кировские дачи, п. Петровский, п.
  • Северный.

22.02.2019 г.

  • ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,
  • межквартальныйпроезд по Ленинградскому шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31
  • п. им. Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, п. Кировские дачи, бульвар
  • Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: @advert_mind

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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