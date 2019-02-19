Администрация Выборгского района проинформировала о графике уборки дорог с 19 по 22 февраля

Пресс-служба продолжает регулярно сообщать жителям о графике уборки снежных валов с проезжей части и расчистке автомобильных дорог.

Исполняя поручение главы администрации Выборгского района Геннадия Орлова, пресс-служба продолжает регулярно сообщать жителям о графике уборки снежных валов с проезжей части и расчистке автомобильных дорог. Вывоз снежных валов: 19.02.2019 г. : днем — уборка снежных валов на ул. Куйбышева, ночью работы продолжатся.

: днем — уборка снежных валов на ул. Куйбышева, ночью работы продолжатся. 20.02.2019 г .: днем — уборка снежных валов на ул. Прорубная; ночью — на ул. Рубежная.

.: днем — уборка снежных валов на ул. Прорубная; ночью — на ул. Рубежная. 21.02.2019 г. : днем — уборка снежных валов на ул. Акулова; ночью — на ул. Пограничная, ул. Вокзальная.

: днем — уборка снежных валов на ул. Акулова; ночью — на ул. Пограничная, ул. Вокзальная. 22.02.2019 г.:днем — уборка снежных валов на Московском проспекте, Каменном переулке, ночью — на ул. Данилова. Уборка на территориях межквартальных проездов и поселков: 19.02.2019 г. ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,

ул. Красина, Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы, ул.

Водной Заставы, п. Кирова, ул. Таммисуо. 20.02.2019 г. п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. Кирова,

ул. Таммисуо, п. Кировские Дачи,

межквартальный проезд по ул. Спортивная,

проезд у домов по пр. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,

проезд пр. Победы от д.2 до д.3А,

ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая Южная, ул. Азбучная. 21.02.2019 г. ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.

Военная, ул. Володарского.

п. Харитонова, п. им. Калинина, п. Кировские дачи, п. Петровский, п.

Северный. 22.02.2019 г. ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,

межквартальныйпроезд по Ленинградскому шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31

п. им. Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, п. Кировские дачи, бульвар

Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой). Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО Фото: @advert_mind