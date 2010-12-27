Администрация Выборгского района представила итоги конкурса вокалистов "В гостях у Эльфов"

На сцене Дворца культуры были представлены лучшие музыкальные номера фестиваля.

Накануне в Выборге состоялся гала-концерт открытого регионального фестиваля-конкурса вокалистов "В гостях у Эльфов".

На сцене Дворца культуры были представлены лучшие музыкальные номера фестиваля.

Напомним, в течение пяти дней 23 вокалиста из 5 муниципальных образований Ленинградской области принимали участие в конкурсе. Исполнители прошли прослушивание, участвовали в мастер-классах, квестах, а также побывали на экскурсии.

С приветственным словом к юным талантам обратился заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

Затем состоялась церемония награждения победителей, среди них – представители нашего города.

Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса по единогласному решению всех членов жюри стала София Грибовская (Дворец творчества г. Выборга, руководитель – Марина Лобунцова).

Дипломантами мероприятия стали участники в различных номинациях.

Номинация "Эстрадная песня на русском языке"

Возрастная категория 9-12 лет:

- диплом Лауреата I степени вручили Дарье Шапошниковой (г. Волхов);

- диплом Лауреата II степени получила София Грибовская (г. Выборг);

- диплом Лауреата III степени – у Полины Федоткиной (г. Выборг), Вероники Ширкиной (г. Кировск) и Елизаветы Петровой (Всеволожский район).

Возрастная категория 13-15 лет:

- диплом Лауреата I степени вручили Варе Тришкиной (г. Выборг);

- диплом Лауреата II степени – у Полины Калинниковой (г. Выборг);

- диплом Лауреата III степени получил Родион Жуковец (г. Выборг).

Номинация "Стилизованная народная песня"

Возрастная категория 9-12 лет:

- диплом Лауреата I степени вручили Анастасии Ермоловой (г. Кировск);

- диплом Лауреата II степени получили Дарья Шапошникова (г. Волхов) и Алиса Генералова (г. Кировск);

- диплом Лауреата III степени – у Арины Федоткиной (г. Выборг).

Возрастная категория 13-15 лет:

- диплом Лауреата I степени получила Полина Калиникова (г. Выборг);

- диплом Лауреата II степени – у Алены Любутской (г. Выборг);

- диплом Лауреата III степени вручили Варе Тришкиной (г. Выборг).

Номинация "Эстрадная песня на иностранном языке"

Возрастная группа 9-12 лет:

- диплом Лауреата I степени - у Софии Грибовской (г. Выборг);

- диплом Лауреата II степени получила Алена Майорова (г. Кировск).

Возрастная группа 13-15 лет:

- диплом Лауреата I степени вручили Саманте Аракелян (г. Выборг).

Организаторы мероприятия: комитет по культуре Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит-Выборг", МАУК "Центр детского эстрадного искусства "Эльфы" и др.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО