Администрация Выборгского района представила итоги конкурса вокалистов "В гостях у Эльфов"

Накануне в Выборге состоялся гала-концерт открытого регионального фестиваля-конкурса вокалистов "В гостях у Эльфов".
На сцене Дворца культуры были представлены лучшие музыкальные номера фестиваля.
Напомним, в течение пяти дней 23 вокалиста из 5 муниципальных образований Ленинградской области принимали участие в конкурсе. Исполнители прошли прослушивание, участвовали в мастер-классах, квестах, а также побывали на экскурсии.
С приветственным словом к юным талантам обратился заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.
Затем состоялась церемония награждения победителей, среди них – представители нашего города.
Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса по единогласному решению всех членов жюри стала София Грибовская (Дворец творчества г. Выборга, руководитель – Марина Лобунцова).
Дипломантами мероприятия стали участники в различных номинациях.
Номинация "Эстрадная песня на русском языке"
Возрастная категория 9-12 лет:
- диплом Лауреата I степени вручили Дарье Шапошниковой (г. Волхов);
- диплом Лауреата II степени получила София Грибовская (г. Выборг);
- диплом Лауреата III степени – у Полины Федоткиной (г. Выборг), Вероники Ширкиной (г. Кировск) и Елизаветы Петровой (Всеволожский район).
Возрастная категория 13-15 лет:
- диплом Лауреата I степени вручили Варе Тришкиной (г. Выборг);
- диплом Лауреата II степени – у Полины Калинниковой (г. Выборг);
- диплом Лауреата III степени получил Родион Жуковец (г. Выборг).
Номинация "Стилизованная народная песня"
Возрастная категория 9-12 лет:
- диплом Лауреата I степени вручили Анастасии Ермоловой (г. Кировск);
- диплом Лауреата II степени получили Дарья Шапошникова (г. Волхов) и Алиса Генералова (г. Кировск);
- диплом Лауреата III степени – у Арины Федоткиной (г. Выборг).
Возрастная категория 13-15 лет:
- диплом Лауреата I степени получила Полина Калиникова (г. Выборг);
- диплом Лауреата II степени – у Алены Любутской (г. Выборг);
- диплом Лауреата III степени вручили Варе Тришкиной (г. Выборг).
Номинация "Эстрадная песня на иностранном языке"
Возрастная группа 9-12 лет:
- диплом Лауреата I степени - у Софии Грибовской (г. Выборг);
- диплом Лауреата II степени получила Алена Майорова (г. Кировск).
Возрастная группа 13-15 лет:
- диплом Лауреата I степени вручили Саманте Аракелян (г. Выборг).
Организаторы мероприятия: комитет по культуре Ленинградской области, администрация МО "Выборгский район", ОО "Фаворит-Выборг", МАУК "Центр детского эстрадного искусства "Эльфы" и др.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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