Администрация Выборгского района поможет восстановить дом после пожара

Из резервного бюджета выделили почти 800 тысяч рублей.

Администрация Выборгского района выделила деньги на ремонт многоквартирного дома на Ржевском переулке, который пострадал после пожара. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На ремонт из резервного фонда на часть обгоревшей кровли выделили более 330 тысяч рублей, также на техническое обследование жилого дома выделили более 248 тысяч рублей. Подрядчик уже разрабатывает смету (на это из фонда выделяют 198 тысяч рублей).

В доме, на Ржевском переулке, 7 произошло возгорание. Во время пожара выгорела часть квартир и кровля. Жильцы, из наиболее пострадавших квартир, переехали в помещения маневренного фонда.

Также, в Выборге продолжается благоустройство дворов - местами это сказывается на уличном освещении.

Фото: Интересный Выборг/ВК