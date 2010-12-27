Администрация Выборгского района поделилась успехами выборгских спортсменов на XI Балтийских играх

В составе сборной Ленинградской области выступило 45 атлетов из Волховского, Тосненского, Гатчинского, Выборгского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.

Юные атлеты из Ленинградской области выиграли на XI Балтийских юношеских играх в шведском городе Карлстаде.

В составе сборной Ленинградской области выступило 45 атлетов из Волховского, Тосненского, Гатчинского, Выборгского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, самым победным для областных спортсменов стало дзюдо – здесь у нас 14 медалей, восемь из которых золотые. Высшие награды ленинградцы завоевали также в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В плавании – два серебра и две бронзы. Из 11 видов спорта, представленных нынче на Балтийских играх, наши земляки отметились в шести.

Выборгские спортсмены также заняли высшие ступени пьедестала почета: в плавании - Никита Виноградов смешанная эстафета 4х50 м. - серебро и 200 м комплексное плавание - бронза, дзюдо – Анастасия Чалая – золото, Дониёр Жаббаров - серебро.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО