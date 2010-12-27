Администрация Выборгского района поделилась подробностями проведения пленэр-фестиваля "И на камнях растут деревья"

В мероприятии приняли участие более 140 человек в возрасте от 7 лет и старше. К рассмотрению конкурсной комиссии было представлено порядка 170 работ, выполненных непосредственно на пленэр-площадке.

В городе Высоцке на площадке у дома кинорежиссера С.И. Ростоцкого состоялся первый открытый международный пленэр-фестиваль живописи и графики "И на камнях растут деревья". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие более 140 человек в возрасте от 7 лет и старше. К рассмотрению конкурсной комиссии было представлено порядка 170 работ, выполненных непосредственно на пленэр-площадке.

Напомним, фестиваль проходил по номинациям: "Белый Бим…" - для участников от 7 до 18 лет, "А зори здесь…" и "Доживем до…" - для самодеятельных художников (графиков) и членов творческих союзов.

Победителями в детской номинации в своих возрастных группах стали Юлия Шатова (работа без названия), Ариана Охотникова ("И на камнях растут деревья"), Мария Алимова ("Солнечный день"), Диана Коровкина ("Берег").

Лауреаты: Анна Дудорова (работа без названия), Катя Васильева ("Домик на холме"), Диана Франчук (работа без названия), Аня Карпенко ("Сосна"), Вера Широва ("Пейзаж с сосной"), Анастасия Иванова и Наталья Рыпакова.

Победители (участники старше 18 лет): Альвина Мосесова (Санкт-Петербургское Общество акварелистов), Ольга Гончаренко (свободный художник).

Лауреатами стали представители Санкт-Петербургского Общества акварелистов Юлия Надеждина, Екатерина Кузнецова-Сальникова, Валерий Филиппов.

Гран-при фестиваля-конкурса "И на камнях растут деревья" жюри вручило Елене Зыковой (Санкт-Петербургское Общество акварелистов).

В торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов пленэра-фестиваля живописи и графики "И на камнях растут деревья" приняли участие заместитель председателя совета депутатов МО "Выборгский район" Сергей Кустов, глава администрации МО "Высоцкое городское поселение" Сергей Сахаровский.

Организаторами мероприятия выступили совет депутатов МО "Выборгский район", администрация МО "Выборгский район" и МО "Высоцкое городское поселения", ОО "Фаворит Выборг" при содействии Общественной палаты г. Выборга и Выборгского района, совета директоров производственной сферы Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО