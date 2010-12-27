Администрация Приморского района снова отфотошопила фотографию, чтобы не заниматься проблемой

Администрация Приморского района опять фотошопит изображения, отнекиваясь от проблем.

Администрация Приморского района продолжает использовать фотошоп, чтобы не исправлять проблемы, на которые обращают внимание петербуржцы.

В редакцию Piter.tv обратилась недовольная жительница Приморского района. Она рассказала о своем запросе в муниципальные органы власти. Женщина выложила на сайт сообщение о проблеме. По словам петербурженки, на территории района происходит самовольное занятие земельного участка, а также незаконная торговля с “Газели”. Активистка предложила заняться соответствующим органам демонтажом объекта.

Ответ из администрации Приморского региона пришел спустя полгода после опубликования запроса, хотя решить проблему представители власти должны были еще 7 марта 2017 года. Но больше всего женщину поразил тот факт, что сотрудники сфальсифицировали фотографию, которой доказывают, что никакого нарушения не было и торговой точки на данном месте нет.

Казалось бы, что, возможно, проблема действительно не выявлена, если бы не одно но: отфотошопленная фотография, прикрепленная в качестве доказательства. Обратившаяся к нам женщина даже не поленилась найти настоящий исходник. Мы предлагаем нашим читателям сравнить картинки.

Напомним, что некоторое время назад администрацию района уже обвиняли в фальсификации. Тогда представители Приморского округа уличили в подделке фотографии с асфальтом. В тот раз Полтавченко уволил сотрудника, причастного к скандалу.