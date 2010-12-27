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Администрация Петербурга собирается субсидировать авиарейсы
Сегодня, 17:12
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TretyakovaS
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Администрация Петербурга собирается субсидировать авиарейсы

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Субсидии на перевозки получат 32 города.

Администрация Северной столицы планирует субсидировать ряд направлений из аэропорта "Пулково". Об этом сообщает "Мойка 78". 

Субсидии на перевозки получат 32 города. В этот список вошли Архангельск, Апатиты, Брянск, Белгород, Великие Луки, Вологда, Владимир, Воронеж, Ижевск, Иваново, Йошкар-Ола, Киров, Калуга, Кострома, Липецк, Курск, Нарьян-Мар, Пенза, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Петрозаводск, Саранск, Соловки, Саратов, Тамбов, Сыктывкар, Ульяновск, Череповец, Чебоксары и Ярославль.

Список был утвержден комитетом по транспорту Петербурга.

Субсидии предоставят на перевозки эконом-класса, связывающие города из списка с Петербургом.

Теги: авиарейсы петербург , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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