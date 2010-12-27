Администрация Петербурга собирается субсидировать авиарейсы

Субсидии на перевозки получат 32 города.

Администрация Северной столицы планирует субсидировать ряд направлений из аэропорта "Пулково". Об этом сообщает "Мойка 78".

Субсидии на перевозки получат 32 города. В этот список вошли Архангельск, Апатиты, Брянск, Белгород, Великие Луки, Вологда, Владимир, Воронеж, Ижевск, Иваново, Йошкар-Ола, Киров, Калуга, Кострома, Липецк, Курск, Нарьян-Мар, Пенза, Нижний Новгород, Пермь, Псков, Петрозаводск, Саранск, Соловки, Саратов, Тамбов, Сыктывкар, Ульяновск, Череповец, Чебоксары и Ярославль.

Список был утвержден комитетом по транспорту Петербурга.

Субсидии предоставят на перевозки эконом-класса, связывающие города из списка с Петербургом.