Молодые коммунисты Петербурга повторно подадут заявку на проведение митинга

Администрация Калининского района отказала в согласовании митинга КПРФ.

Администрация Калининского района Петербурга не согласовала митинг молодежной организации КПРФ против капитализма. Активисты намерены изменить заявку и подать ее повторно. Об этом 12 октября сообщил коммунист Александр Рогожкин.

По его словам, организаторы несколько раз направляли уведомление о проведении акции. Изначально они планировали провести митинг на площади Ленина, однако получили ответ, что обращение направлено не тому адресату. После изменения времени и места проведения мероприятия ответ поступил по адресу регистрации заявителя в другом регионе.

В администрации объяснили отказ тем, что заявка предусматривает использование звукоусиливающей аппаратуры. По мнению чиновников, это может создать угрозу общественному порядку и безопасности, поскольку вдоль указанного маршрута шествия расположены многоквартирные жилые дома. Кроме того, в уведомлении перечислены технические средства, назначение которых организаторы не уточнили.

Рогожкин заявил, что активисты собираются внести изменения в документы и вновь обратиться в администрацию.

Ранее представители КПРФ неоднократно пытались через суд оспорить действовавший в Петербурге запрет на проведение митингов. Ограничения, введенные в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, продолжали действовать и после отмены других ковидных мер 1 октября.

В 2025 году городской суд прекратил производство по иску коммунистов об отмене соответствующего постановления. Основанием стало то, что этот вопрос уже рассматривался судом дважды. В предыдущих случаях заявителям отказывали со ссылкой на эпидемиологическую обстановку.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv