Абрамченко: в России около 26 тыс. заброшенных нефтяных скважин являются взрывоопасными

По ее словам, их необходимо выводить из эксплуатации.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила в эфире телеканала "Россия 24", что в России примерно 26 тыс. заброшенных скважин являются взрывоопасными, потому что их консервация не была произведена.

Она отметила, что это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо выводить из эксплуатации.

Абрамченко добавила, что скважины эти будут ликвидировать в рамках программы по "генеральной уборке". На нее власти выделили 20 млрд рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2021 году общий баланс бюджета будет около нуля.

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