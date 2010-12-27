А почему бы и нет: на Васильевском острове разрастается незаконная свалка

Горы мусора стали собираться после появления баков для раздельных отходов.

Жители Васильевского района негодуют. Прямо посреди жилых домов у них выросла настоящая мусорная гора. Самое интересное, что куча мусора растет прямо перед мусорными баками для раздельного сбора мусора.

Как сообщают пользователи социальной сети "Вконтакте", свалка образовалась три дня назад. Судя по фото, за последние дни высота отходов достигает уже нескольких метров. Однако проблема заключается не только в недобросовестных жильцах, но и в недобросовестных автовладельцах, которые постоянно блокируют проезд к "источнику вони".

Коммунальные службы просто не в состоянии подъехать и забрать отходы из-за плотного кольца машин. Сколько еще петербуржцам созерцать на гору мусора - неизвестно.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Кемерово в загоревшемся ТЦ погибли дети.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров