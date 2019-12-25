В Петербурге на АЗС ввели лимиты на продажу бензина до 60 литров

В Петербурге бензин продают с ограничениями от 40 до 60 литров.

В Петербурге на фоне повышенного спроса на бензин АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС действуют ограничения на объем заправки. В Комитете по энергетике города ранее объясняли очереди временными сложностями с поставками: спрос на топливо сейчас опережает объемы, которые поступают на станции. Проверка условий продажи на крупных сетях показала, что лимиты различаются. В "Газпромнефти" при оплате на кассе или через терминал можно залить до 60 литров в бак, а при использовании мобильного приложения действует ограничение в 40 литров, пишет КП-Петербург.

В "Татнефти" отпуск АИ-92 и АИ-95 ограничен 50 литрами в бак. В канистры можно приобрести до 60 литров, при этом при использовании нескольких емкостей общий объем не должен превышать 240 литров на одну транспортную единицу. В "Роснефти" информацию о действующих ограничениях предлагают уточнять непосредственно на конкретной АЗС. В "Лукойле" и "Тебойле" сообщили об отсутствии лимитов, причем в "Тебойле" разрешают заправлять топливо и в канистры. Актуальные данные о наличии бензина представители сетей рекомендуют проверять в фирменных приложениях.

В Ленинградской области с 15 сентября действует единый лимит в 30 литров на одну заправку на всех АЗС. Ограничение установлено как временная мера и должно действовать до 1 октября. Решение связано с нехваткой бензина, прежде всего АИ-95, и направлено на то, чтобы распределить имеющиеся объемы между водителями и сократить очереди. В регионе также сохраняется вариант заправки автомобилей по четным и нечетным номерам, однако пока его решили не вводить.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV