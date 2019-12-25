АБЗ №1 заподозрили в манипуляциях с продажей объектов в Петербурге с целью переезда на участок в "Лахта-Ольгино"

Руководство завода планирует изменить категорию земель промышленного назначения на земли для жилого строительства.

Руководство "Асфальтобетонного завода №1" ("АБЗ №1") планирует провести редевелопинг двух земельных участков, находящихся в собственности предприятия. Не исключено, что оно преследует цель создать искусственный дефицит производства асфальта в Северной столице и на фоне этого получить участок для переноса завода из Коломяг в "Лахта-Ольгино". Об этом сообщает издание "Санкт-Петербург.ру".

"АБЗ №1" принадлежат земельные участки на Октябрьской набережной и на Новосельковской улице в Коломягах по 2,4 га и 8 га соответственно. Руководство завода планирует изменить категорию земель промышленного назначения на земли для жилого строительства.

При смене целевого назначения стоимость земли резко возрастет, считают эксперты. Земельный участок на Октябрьской набережной уже выставили на продажу. Стартовая цена – 700 млн рублей.

Продажа участков и, как следствие, снижение мощностей, по мнению "Санкт-Петербург.ру", создаст дефицит производства асфальта в Петербурге, что может привести к проблемам в сфере дорожного строительства и ремонта. Помимо этого, возникнут трудности и с логистикой по доставке асфальта. Горячая смесь должна быть доставлена от зоны загрузки до зоны выгрузки в течение часа, чтобы сохранились все рабочие параметры.

Журналисты описывают дальнейшее развитие событий так. Производственный дефицит вынудит городские власти создать еще одно предприятие для удовлетворения нужд Петербурга. Руководству "АБЗ №1" это выгодно тем, что будет легче получить удобный участок на 3-й Конной Лахте (МО "Лахта-Ольгино") для последующего переноса заводских мощностей из Коломяг.

Напомним, местные жители негативно восприняли новость о вероятном переносе "АБЗ №1" из Коломяг на 3-ю Конную Лахту. Экоактивисты и СМИ не раз обращали внимание властей на вред, причиняемый заводом окружающей среде и здоровью людей. Местные жители направляли губернатору Александру Беглову публичное обращение, обратив его внимание на потенциальное негативное воздействие предприятия на экологию.

Однако ответ градоначальника на обращение был размытым. Беглов отметил, что из-за отсутствия проектной документации сложно оценить воздействие деятельности "АБЗ №1" на экологию в Ольгино. При этом он отметил, что предприятие согласно проекту будет экологически безопасным. Местные жители так и не поняли – существует проектная документация или нет.

Фото: abz-asphalt.ru