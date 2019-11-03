Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку во время выступления в Петербурге

На сцену не вовремя выкатили большую кровать.

На видеохостинге YouTube появилось видео с ледового мюзикла "Руслан и Людмила", где запечатлен момент опасной ситуации, в которую попала Навка во время выступления. Само шоу состоялось 31 октября в спорткомплексе "Юбилейный" в Петербурге, где фигуристка Татьяна Навка и Петр Чернышев исполнили главные роли.

На самом видео видно, что под конец номера фигуристку подняли на специальных тросах под купол арены, но на льду невовремя появилась кровать. Татьяна, не успев скоординировать свои движения, ударилась об ее спинку ногами. После этого инцидента полет Навки стал контролировать Петр Чернышев, поддерживая фигуристку.

Напомним, что после представления Петр Чернышев прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк

Видео: YouTube.com / Matveev & Melnik