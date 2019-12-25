9 лет спустя: как сложилась жизнь актеров из Петербурга, снявшихся в культовом медицинском сериале "Тест на беременность"?

9 лет назад на российском телевидении стартовал показ одного из самых успешных российских сериалов "Тест на беременность". В эту картину уже успели влюбиться миллионы зрителей по всему СНГ. А тех, кто еще не знаком с удивительной историей жизней сотрудников научно-исследовательского центра, ждет сюрприз: с понедельника по четверг в 18:30 вы сможете посмотреть "Тест на беременность" с самого начала на телеканале ТВ-3.

Сегодня мы расскажем, как изменились жизни троих санкт-петербургских актеров после премьеры этого сериала.

Артур Ваха

Заслуженный артист России Артур Ваха родился в Ленинграде в 1964 году. Впервые он прикоснулся к театру еще в детстве, когда его мать работала ассистентом режиссера в театре им. Ленсовета.

Артур Ваха более 50-ти лет играет в театре и кино. В количестве работ его фильмографии легко запутаться: в год в прокат может выходить до десяти премьер с участием актера.

Но одним из самых запоминающихся героев Вахи зрители считают роль главврача Олега Саморядова из медицинского сериала "Тест на беременность".

Герой Артура Вахи в этом проекте – очень опытный врач-акушер-гинеколог, который готов спасать жизни своих пациентов, не жалея собственных сил.

Артист признается, что он сразу убедился в качестве проекта и согласился на роль главврача даже не читая сценария:

Сценарий "Теста на беременность" не читал вообще. Просто мой хороший знакомый, режиссер Миша Вайнберг, пригласил меня на роль главврача и пообещал, что получится красивая история. Я поверил, рад, что у сериала такие высокие рейтинги и он полюбился зрительницам! Артур Ваха, актёр

Образ мудрого профессионала так покорил зрителей, что после выхода "Теста на беременность" поклонницы актера обращались к нему с личными консультациями и расспрашивали о подробностях диагнозов героев.

Сегодня Артур Ваха продолжает сниматься в кино и играть в театральных постановках. Самыми кассовыми проектами с его участием стали фильмы "Холоп" и "Батальонъ", роль в котором была написана специально для актера.

Личная жизнь Артура Вахи, как и жизни его героев, полна интриг и невероятных случайностей. После развода с первой женой актер признался, что его сердце жаждет новой любви. В 2018 году он встретил свою избранницу, которая была младше его на 24 года. Ей стала актриса Виктория Романенко. В отношениях с ней у Артура Вахи родился сын Иван.

Инна Степанова

Роль опытного акушера-гинеколога Александры в сериале "Тест на беременность" исполнила санкт-петербургская актриса Инна Степанова.

Инна Степанова сразу после окончания школы поступила в Российский государственный институт сценических искусств, где обучалась на курсе Г. Р. Тростянецкого.

Первая актерская работа в сериале "ОБЖ" не принесла Инне большой славы, но укрепила её желание связать жизнь с искусством. С 2003 года она служила в Малом драматическом театре и снималась в эпизодах различных телевизионных проектов.

Одной из значимых в богатой фильмографии актрисы стала роль медика Александры в сериале "Тест на беременность". Героиня Инны Степановой – опытный врач, которая также работает в клинике под руководством Олега Саморядова. Александре нет равных за операционным столом, но в любви ей никогда не везет.

После работы над проектом "Тест на беременность" актрисе стало поступать все больше предложений различных ролей. Среди её последних работ можно выделить психологическую драму "Хрустальный" и находящуюся в производстве, но уже очень обсуждаемую картину "Вера (Вам и не снилось)".

Инне Степановой удивительным образом удается совмещать работу и личную жизнь. Актриса воспитывает сына и даже успевает заниматься любимым хобби: женщина увлекается искусством и в свободное время с удовольствием посещает различные выставки.

В своих социальных сетях Инна Степанова активно делится кадрами из жизни и часто рассказывает о своем любимом питомце-собаке Петровиче.

Елена Тепляшина

Еще одна санкт-петербургская актриса, снявшаяся в сериале "Тест на беременность" – Елена Тепляшина. Она исполнила роль медсестры Лены, работавшей в команде Светланы, главной героини картины. Несмотря на то, что Елена не так часть появлялась в кадре, ей удалось раскрыть характер своего персонажа, доброй и отзывчивой девушки, которая всегда оперативно помогала врачам в самые трудные минуты.

После работы над сериалом "Тест на беременность" Елена снялась в таких популярных проектах, как "Улицы разбитых фонарей" и "Коридор бессмертия".

Актриса даже после прихода популярности предпочитает держать подробности своей личной жизни в тайне. О семье и увлечениях Елены Тепляковой мало что известно, поэтому фанатам остается гадать о деталях биографии любимой актрисы.

Увидеть, как санкт-петербургские актеры смогли перевоплотиться в настоящих врачей, вы сможете на телеканале ТВ-3. Смотрите сериал "Тест на беременность" с понедельника по четверг в 18:30 и наслаждайтесь удивительной историей о жизни и работе российских медиков.

Фото: ТВ-3