80-летний мужчина сообщил о ложном минировании рейса Минск-Петербург

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вечером 1 ноября, в Национальном аэропорту "Минск" был сорван рейс "Минск - Петербург". 80-летний пассажир сообщил о возможном минировании самолета. На место происшествия тут же прибыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Сообщение оказалось ложным, взрывные устройства не были обнаружены. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета Белоруссии.

СК возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании рейса. В настоящее время пенсионер находится под стражей, его допрашивают о подробностях произошедшего.

Ранее мы сообщали, что суперджет, направляющийся в Петербург, был вынужден кружить над Тюменью.

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