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В Тюмени из-за отказа двигателя суперджет готовится к экстренной посадке
Сегодня, 18:05
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nadezhda_sib

В Тюмени из-за отказа двигателя суперджет готовится к экстренной посадке

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Борт направлялся в Петербург, но вынужден кружить над аэропортом Тюмени.

Самолет SSJ-10, следующий из Тюмени в Петербург, готовится к экстренной посадке. Об инциденте стало известно вечером 1 ноября. 

По данным ГУ МЧС РФ по Тюменской области, причиной возвращения в аэропорт отправления стала техническая неполадка: у самолета отказал левый двигатель. Сейчас борт авиакомпании "Ямал" кружит над Тюменью и вырабатывает топливо, так как SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива. 

В самолете находятся 80 пассажиров и члены экипажа, они должны были приземлиться в Петербурге в 20:00. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заложили подводные лодки "Магадан" и "Уфа"

Фото: pixabay.com, flightradar24.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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