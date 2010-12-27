В Тюмени из-за отказа двигателя суперджет готовится к экстренной посадке

Борт направлялся в Петербург, но вынужден кружить над аэропортом Тюмени.

Самолет SSJ-10, следующий из Тюмени в Петербург, готовится к экстренной посадке. Об инциденте стало известно вечером 1 ноября.

По данным ГУ МЧС РФ по Тюменской области, причиной возвращения в аэропорт отправления стала техническая неполадка: у самолета отказал левый двигатель. Сейчас борт авиакомпании "Ямал" кружит над Тюменью и вырабатывает топливо, так как SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива.

В самолете находятся 80 пассажиров и члены экипажа, они должны были приземлиться в Петербурге в 20:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге заложили подводные лодки "Магадан" и "Уфа".

Фото: pixabay.com, flightradar24.com