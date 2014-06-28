Петербург направит почти 70 млрд рублей на работу трамваев и троллейбусов

Власти Петербурга объявили закупки на организацию перевозок электротранспортом до 2028 года. Общая начальная стоимость контрактов превышает 69 млрд рублей.

Комитет по государственному заказу Санкт Петербурга объявил две закупки на выполнение пассажирских перевозок городским электротранспортом. На обеспечение работы трамвайных и троллейбусных маршрутов до 2028 года планируется направить почти 70 млрд рублей.

Согласно документации, на перевозки троллейбусами предусмотрено более 26 млрд рублей. За эти средства перевозчик должен обеспечить работу более 40 маршрутов. В технических требованиях указано, что транспорт необходимо оборудовать спутниковой навигацией, системами видеонаблюдения и видеорегистрации, терминалами для оплаты проезда, а также средствами контроля бодрствования водителя и оборудованием для обеспечения приоритетного проезда.

На организацию перевозок трамваями по 43 маршрутам город готов выделить около 44 млрд рублей. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 30 июля.

После проведения транспортной реформы в Петербурге действует новая модель организации перевозок. Город оплачивает перевозчикам выполненную транспортную работу, включая каждый рейс и каждый пройденный километр. Доходы от продажи билетов поступают в городской бюджет и частично компенсируют расходы на работу общественного транспорта.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)