700 человек переселят из аварийного жилья в Ленобласти в 2022 году

Новые дома строятся в Ленобласти по программе реновации.

В 2021 году в Ленобласти планируется начало строительства восьми новых жилых домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На строительство первых двух домов Лесколово и Лодейном Поле подрядчик уже получил разрешение, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области. Ожидается, что пятиэтажные здания с полностью благоустроенной территорией будут сданы уже в следующем году, и заселиться в них смогут 700 жителей Лесколово, станции Пери, Осельков и Лодейного Поля. Остальные дома будут возведены в Ополье Кингисеппского района, Дружной Горке Гатчинского района, поселке Ефимовский, Подпорожье, Гатчине и Волосово.

Программа реновации осуществляется в Ленобласти с 2019 года в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и Федерального закона № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В программе переселения участвуют жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. На портале "Реформа ЖКХ" можно ознакомиться со сроками и порядком расселения аварийных домов, а также подать официальное обращение, если дом отсутствует в региональных перечнях, либо информация о графике отселения не соответствует действительности.

Недавно о планах создать правительственный квартал из аварийных зданий заявили власти Гатчины.

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