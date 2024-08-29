В Петербурге поздравили легендарный танкоремонтный завод с 85-летним юбилеем

61-й бронетанковый завод Петербурга отметил 85-летие.

АО "61 БТРЗ" — одно из старейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России — отметило 85-летие. Торжества прошли 19 августа. Коллектив и руководство завода поздравил вице-губернатор Кирилл Поляков от имени губернатора Александра Беглова, передает spb.aif.ru.

Завод был создан в 1941 году в блокадном Ленинграде. В годы войны предприятие ремонтировало боевые машины, возвращая их в строй и приближая Победу. Сегодня завод остаётся важным звеном оборонной промышленности: здесь ремонтируют и восстанавливают танки Т-72, Т-80, БРЭМ и БМП.

На предприятии сохраняют историческую память: сотрудники отреставрировали легендарные Т-34 и СУ-100, которые участвовали в юбилейных парадах Победы. Особое внимание уделяется преемственности поколений — на заводе работают трудовые династии, передающие опыт от старших мастеров к молодым специалистам.

Вице-губернатор выразил уверенность, что завод продолжит надёжно выполнять государственный заказ, укреплять обороноспособность страны и приумножать традиции отечественного танкостроения. Он пожелал коллективу здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.

Ранее мы сообщили о том, что в историческую усадьбу на проспекте Стачек заселят 59 семей.

Фото: MAX/Кирилл Поляков