Перечислены 5 зимних продуктов для контроля сахара в крови

Диабетики зимой нередко имеют более высокие показатели гликированного гемоглобина HbA1, чем летом.

Холодная погода зимой может негативно влиять на способность диабетиков контролировать уровень сахара в крови. Для поддержания нормального уровня сахара медики посоветовали есть 5 фруктов. Об этом сообщило издание "Медик Форум".

Диабетики зимой нередко имеют более высокие показатели гликированного гемоглобина HbA1, чем летом. Чтобы избежать этого и улучшить общее самочувствие, нужно есть цитрусовые, которые богаты витамином С и клетчаткой, мощным антиоксидантом. Также цитрусовые могут сдерживать повышенное давление и высокий холестерин.

Не стоит забывать о грушах, которые имеют низкий гликемический индекс, являются источником клетчатки, витамина К, антиоксидантов. Киви не только только благоприятно влияют на содержание сахара в крови, но и эффективно поддерживают функционирование иммунной и сердечно-сосудистой систем.



Яблоки, богатые клетчаткой, минимально влияют на уровень сахара в крови, также в них нет жиров и холестерина. Яблоки помимо снижения сахара в крови, могут нормализовать давление.



Американская диабетическая ассоциация называет ягоды суперпродуктом от диабета, потому что они полны антиоксидантов и клетчатки, отличаются низким гликемическим индексом.

Ранее авокадо назвали эффективным средством против высокого сахара в крови.

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