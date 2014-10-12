Экономист спрогнозировал рост цен на ягоды и фрукты в РФ

По словам эксперта, на это может повлиять плохой урожай в Крыму.

Экономист Николай Кульбака спрогнозировал рост цен на ягоды и фрукты в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на это может повлиять плохой урожай в Крыму. При этом Кульбака отметил, что дефицит фруктов и ягод является стандартным для России явлением, которое решается импортом из других стран. Он подчеркнул, что в стране зона выращивания для фруктов не очень хорошая.

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