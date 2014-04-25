Уборкой и поливом улиц Петербурга заняты 926 сотрудников

В понедельник, 28 июля, городские службы работают в усиленном режиме. Специалисты моют дороги, охлаждают асфальт и убирают мусор.

В Санкт-Петербурге продолжается усиленная работа коммунальных служб из-за аномально высокой температуры. В понедельник, 28 июля, на дорогах города задействовано 526 машин и 926 работников, которые занимаются уборкой, мойкой и охлаждением асфальта.

Спецтехника очищает проезжую часть, моет тротуары и снижает нагрев покрытия. Основное внимание уделено площадям и магистралям, где температура достигала максимальных значений. Пресс-служба Комблага Петербурга

Для борьбы с перегревом применялись мобильные дождевальные установки, имитирующие естественные осадки. За последние семь дней на полив улиц израсходовано 61 тысяча кубометров воды. В выходные дни основные усилия были направлены на ключевые точки, включая набережные Невы, Сенатскую и Якорную площади, где проходили праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота. Также тщательно промыли подходы к памятникам "Медный всадник" и "Адмиралу Ушакову".

Параллельно велись работы по вывозу отходов: собрано 1200 кубометров мусора и 1100 тонн уличного смета. Специалисты также обеспечили полив 50 тысяч деревьев и 220 тысяч квадратных метров цветников для защиты растений от засухи.

Ранее сообщалось, что на день ВМФ в Выборг запустят ретропоезд "Лахта".

Фото: комитет по благоустройству Петербурга